Menor es detenido sospechoso de matar a su madre por malos tratos

Un menor fue detenido en Portugal como sospechoso de matar a su madre, quien presuntamente lo habría sometido a malos tratos.

La Policía portuguesa informó de la detención de un menor de 15 años como sospechoso de haber matado a su madre en el área metropolitana de Lisboa tras un posible caso de malos tratos contra el adolescente.

El joven, de nacionalidad extranjera, habría matado a su madre, de 33 años y también extranjera, el jueves en la residencia familiar situada en la zona de Algés, en el municipio de Oeiras, precisó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

En el momento del homicidio, se encontraba en la casa una niña de 4 años, hija de la víctima y hermana del detenido.

"El contexto que llevó a cometer el delito estaría relacionado con posibles malos tratos físicos y psicológicos por parte de la víctima hacia los dos hijos", añadió el cuerpo policial.

El hijo, que no es imputable criminalmente por su edad, fue identificado y derivado a un centro de menores en la zona.

El adolescente tendrá que presentarse hoy ante las autoridades judiciales del Tribunal de Familia y Menores de Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, para que se le apliquen las medidas necesarias.