'Melissa' se debilita en Cuba, pero sigue peligro en categoría 3

El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba constató un cierto debilitamiento del potente huracán Melissa a su paso por el oriente de la isla, aunque advirtió que continúa siendo un peligroso categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Según su último parte, de las 6:00 hora local, "la interacción de este sistema con tierra lo ha continuado debilitando", pero sigue siendo "un huracán de gran intensidad" con fuertes precipitaciones asociadas.

Sus vientos máximos sostenidos, apuntó el Insmet, "han disminuido hasta 185 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central es de 960 hectoPascal" y su velocidad de traslación se ha mantenido a 19 kilómetros por hora en dirección nordeste.

"En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa siga debilitándose ligeramente en su interacción con tierra, mientras continúa moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación", agregó.

El huracán sigue no obstante siendo peligroso, según el Insmet. Sólo entre las 3 y las 6 de la madrugada se han registrado acumulados de 124 milímetros en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba.

Además, los meteorólogos cubanos estiman que los acumulados en el tercio oriental del país podrán alcanzar los 450 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas, lo que puede provocar corrimientos de tierras e inundaciones súbitas.

Los vientos máximos registrados hasta el momento sobre la isla alcanzaron los 187 kilómetros por hora, aunque en la mayoría del territorio cubano afectado oscilan entre los 70 y los 119 kilómetros por hora, con rachas superiores.

Las fuertes marejadas ciclónicas en el sureste del país, con olas de hasta ocho metros e "inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral", se mantendrán aún durante unas horas. El desplazamiento de Melissa hará que se suavicen progresivamente en esa región para afectar de forma similar a la costa noreste.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y advertido que ésta "será una noche muy difícil" para todo el país.