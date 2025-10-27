Melissa azota como huracán 4 en el Caribe; suma tres muertos

Millones de habitantes continúan sin servicio de agua potable tras el paso del fenómeno meteorológico por República Dominicana

Melissa continúa su paso por el Caribe como un huracán de categoría 4, el cual se puede fortalecer en dirección hacia Jamaica. Se contabilizaron al menos tres personas sin vida en Haití, así como millones de habitantes de República Dominicana sin servicio de agua potable, además de registrar el desplazamiento de cientos de personas.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el ojo de la tormenta se encontraba a 180 kilómetros al sur de Kingston y a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cuba, acompañado de vientos sostenidos de hasta 220 km/h, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

Se estima que durante esta noche se intensifique antes de tocar tierra en Jamaica como un "poderoso huracán mayor", por lo que se esperan "catastróficas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, ambos con peligro para la vida".

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el próximo miércoles.

Se presume que con "Melissa" ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico.

México pide a connacionales en Jamaica a mantenerse alerta

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un mensaje por medio de redes sociales, donde instó a los ciudadanos a permanecer alerta sobre el avance de este fenómeno natural.