Melania Trump niega haber tenido una relación cercana con Epstein

Se trata de su primera declaración pública desde que el caso del fallecido financiero volvió a cobrar relevancia el año pasado.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rechazó este jueves haber mantenido algún vínculo cercano con Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, en una poco habitual aparición ante los medios. Se trata de su primera declaración pública desde que el caso del fallecido financiero volvió a cobrar relevancia el año pasado.

Durante un mensaje ofrecido en la Casa Blanca, la exmodelo fue enfática al desmentir las versiones que la relacionan con Epstein.

Melania Trump rechaza vínculos con Epstein

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", afirmó.

Asimismo, aclaró que no conoció a su esposo, el presidente Donald Trump, a través del financiero, como han sugerido algunas versiones.