Melania confiesa que odia cuando Trump baila 'YMCA'

El propio presidente ha defendido este gesto al señalar que genera entusiasmo entre el público y forma parte de la conexión con sus simpatizantes.

El presidente de EUA, Donald Trump, reveló en un evento la postura de su esposa sobre uno de sus gestos más conocidos en actos públicos.

De acuerdo con lo relatado, la primera dama ha sido clara respecto a su opinión sobre su baile con la canción "YMCA", momento que suele cerrar sus apariciones.

“Ella odia cuando bailo… dice que no es presidencial”.

El mandatario explicó que Melania, su esposa, considera que este tipo de comportamiento no corresponde a la investidura del cargo, pese a la popularidad que tiene entre sus seguidores.

¿Por qué el baile de ‘YMCA’ es tan representativo?

El tema “YMCA” de Village People se ha convertido en un elemento recurrente en los eventos de Trump, donde realiza una coreografía sencilla que incluye movimientos de brazos y balanceo corporal.

El propio presidente ha defendido este gesto al señalar que genera entusiasmo entre el público y forma parte de la conexión con sus simpatizantes.

Trump dances to the YMCA shortly after saying Melania hates him dancing to the GAY NATIONAL ANTHEM https://t.co/B9SVRG2LOK pic.twitter.com/e7Foagjv3d — RT (@RT_com) May 1, 2026

¿Cómo reaccionó Trump ante la crítica?

A pesar de la postura de Melania, Trump aseguró que continuará realizando el baile, argumentando que es bien recibido en sus actos y que forma parte de su estilo personal.

Incluso ha señalado que su interpretación del tema ha contribuido a mantener vigente la canción en la cultura popular reciente.