'Me he vuelto muy impopular en México': Trump durante discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su discurso por los primeros 100 días de su segundo mandato que se ha vuelto "muy impopular en México" en este periodo.

"Me he vuelto muy impopular en México luego de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América", señaló el mandatario ante los asistentes al mitin.

Desde Macomb, al noreste de Detroit, Trump destacó las acciones de su gobierno durante el inicio de su segunda presidencia, donde el tema de México surgió por su supuesta impopularidad y la importación de autos.

Al respecto, el mandatario señaló que Estados Unidos no necesita autos hechos fuera del país, pues en su territorio se pueden fabricar los vehículos.

"Realmente no queremos sus autos. Realmente no queremos. Queremos fabricar nuestros propios autos. Eso incluye a Canadá, eso incluye a México, que se han apoderado de una enorme cantidad de nuestro negocio. Canadá tiene un tremendo 10 o 12%. México es el 32%. Se llevaron el 32% de nuestra producción de automóviles. No queremos que tengan eso", dijo.

Criticó que estas cifras generan que su gobierno subsidie a Canadá "200 mil millones de dólares al año" y a México "300 millones de dólares al año", cuando, afirmó "no hay ninguna razón para ello".

