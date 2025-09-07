'Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana' :Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su red Truth Social una imagen provocadora generada por inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su red Truth Social una imagen provocadora generada por inteligencia artificial, burlándose de las deportaciones de migrantes y amenazando con enviar a la Guardia Nacional a Chicago.

En el mensaje, escribió: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…” y añadió: “Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, refiriéndose al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra y anunciando una postura “ofensiva” de Washington.

La imagen muestra Chicago con helicópteros militares, un cielo rojo en llamas y el título “Chipocalypse Now”, en alusión a la película Apocalypse Now.