'Mataremos a Trump'. Mural en Irán amenaza con ataque al magnate

El mensaje es interpretado globalmente como un directo y desafiante llamado a la venganza tras el asesinato del exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí

La histórica Plaza Enghelab (Plaza de la Revolución) de la capital iraní amaneció con una impactante instalación que ha vuelto a encender las alarmas internacionales.

Un enorme mural de propaganda del régimen muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recostado de perfil dentro de un ataúd negro, acompañado de la explícita consigna: "Mataremos a Trump".

El mensaje es interpretado globalmente como un directo y desafiante llamado a la venganza tras el asesinato del exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, ocurrido a finales de febrero de este año durante una serie de bombardeos estadounidenses ordenados por el propio Trump en el marco del conflicto bélico.

Un epicentro de la propaganda estatal

La Plaza Enghelab es uno de los puntos más transitados e icónicos de Teherán. Rebautizada tras la Revolución Islámica de 1979 que instauró la teocracia en el país, sirve como un nodo de transporte diario para millones de ciudadanos y, fundamentalmente, como el principal termómetro político del régimen.

Históricamente, sus carteleras han exhibido los rostros de figuras clave como el general asesinado Qasem Soleimani, la imagen del fallecido Jameneí, y diversa iconografía de confrontación directa contra Israel, Estados Unidos y Occidente.

El gobierno iraní utiliza y actualiza periódicamente estas obras estratégicas para reflejar su postura ante las tensiones del momento.

Escalada de amenazas y advertencias de inteligencia

La revelación del mural coincide con un alarmante cruce de advertencias entre Washington y Teherán: