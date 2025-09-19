Matan a hombre que amenazó a niños de preescolar con un machete

Se cree que el sospechoso había amenazado a los alumnos de una escuela de preescolar, un suceso en el que se descartan, de momento, motivaciones terroristas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La policía francesa mató a tiros este jueves a un hombre que se cree que había amenazado a los alumnos de una escuela de preescolar de La Seyne sur Mer, un suceso en el que se descartan, de momento, las motivaciones terroristas.

Los medios franceses indicaron que el asaltante, cuya identidad no ha sido todavía divulgada, pudo haber atacado a los policías que habían acudido frente a la escuela Pierre Semard de La Seyne-sur-Mer, localidad próxima a la ciudad de Tolón, alarmados por la actitud del hombre.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes intentaron en un primer momento reducir al hombre con una pistola de descarga eléctrica. Pero al comprobar que no era posible, efectuaron seis disparos con sus armas reglamentarias contra el sospechoso, que falleció poco después a pesar de los intentos para reanimarlo.

Se han abierto dos investigaciones, una por el cargo de actos de violencia contra la policía y contra otras personas, y la segunda para determinar las circunstancias que llevaron a los agentes a disparar y si lo hicieron ajustándose a las reglas.