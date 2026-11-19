Cuatro tiroteos en el departamento de Yoro dejaron 12 personas muertas, entre ellas mujeres y menores; autoridades investigan posible vínculo criminal

Al menos 12 personas fueron asesinadas durante cuatro ataques armados registrados este miércoles en el municipio de Yorito, en el departamento de Yoro, al norte de Honduras. Las autoridades investigan una posible relación con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, tres de los tiroteos ocurrieron en la comunidad de Vallecillo, donde nueve personas perdieron la vida, mientras que el cuarto ataque se registró en Pacayales y dejó otras tres víctimas.

El subcomisionado policial Edgardo Barahona informó a la radio HRN que entre las personas asesinadas hay hombres, mujeres y menores de edad. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos e identificar a los responsables.

Entre las víctimas estaría una funcionaria municipal

Barahona indicó que, de manera extraoficial, se ha mencionado que entre las víctimas del ataque en Pacayales estarían una regidora del municipio de Yorito, su esposo y uno de sus hijos.

Sin embargo, el funcionario aclaró que esa información todavía no ha sido confirmada y que no se darán a conocer nombres hasta que las autoridades concluyan los procedimientos de identificación correspondientes.

Como parte de las diligencias, los investigadores también analizarán el perfil de las personas asesinadas para determinar si las actividades que realizaban pudieron haberlas colocado en una situación de riesgo, explicó el subcomisionado.

Investigan posible participación del Cártel del Diablo

Los ataques ocurrieron en una zona donde opera una organización criminal identificada como el Cártel del Diablo. De acuerdo con la información policial, las autoridades mantienen acciones contra esta estructura y han detenido a 22 personas señaladas como presuntas integrantes.

Entre los capturados se encontrarían la madre y una hermana menor de edad del supuesto líder del grupo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera.

La investigación busca establecer si los cuatro tiroteos fueron cometidos por integrantes de esta organización y cuáles fueron los motivos de los asesinatos. Hasta ahora, la posible participación de la banda se mantiene como una línea de investigación.

La jornada violenta se produjo dos días después de que circulara en redes sociales un audio atribuido presuntamente al Cártel del Diablo, en el que se lanzaban amenazas contra comerciantes y particulares que proporcionaran alimentos o bebidas a policías y militares desplegados en la zona.

Las autoridades deberán determinar si existe una relación entre esas advertencias y los ataques registrados este miércoles, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los homicidios y establecer la identidad de todas las víctimas.