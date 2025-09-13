Mata agente de ICE a hombre que se resistía al arresto en Chicago

La muerte a tiros del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en un hospital

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades este viernes.

"Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local", explicó ICE en un comunicado.

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió "heridas graves y se encuentra estable", según ICE.

El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare.

"Los videos virales en redes sociales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y la de las personas detenidas", dijo al respecto la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Según dijeron fuentes locales y colectivos sociales de Chicago a EFE, ICE ha realizado un mayor número de arrestos y redadas migratorias en la ciudad -así como en el resto del estado de Illinois- como parte de su Operación Midway Blitz.

Sin embargo, la magnitud del despliegue ha sido, por el momento, mucho más limitada de lo que prometió el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus amenazas el pasado fin de semana, y que hacían presagiar incluso el envío de la Guardia Nacional de EUA, como ocurrió previamente en Los Ángeles y en Washington D.C.

"Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA", publicó Trump en Truth Social el sábado pasado con una imagen de sí mismo creada por inteligencia artificial simulando la película 'Apocalypse Now'.

No obstante, los residentes de Chicago y sus alrededores se mantienen atentos a la presencia de agentes y vehículos del ICE en toda el área, reportando la actividad a líneas directas y perfiles en redes que monitorizan las redadas.

Este viernes, Trump anunció que Memphis, en el estado de Tennessee, será la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional como parte de su campaña contra el "creciente crimen" en las calles, aunque advirtió que "habría preferido ir a Chicago".