Más del 60% de niños dominicanos sufre violencia en casa: Unicef

Afirman que estos datos evidencian la urgencia por fortalecer las políticas públicas y promover una cultura de respeto a los derechos de la niñez

El 63.5% de los niños entre 1 y 14 años sufre algún tipo de violencia en República Dominicana, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el marco del Día Nacional de los Derechos de la Niñez en la República Dominicana se publicaron los datos del último Censo de Población y Vivienda, la niñez y la adolescencia representan un 31.7 % de los habitantes nacionales.

Por medio de un comunicado, la representante interina del organismo afirmó que la violencia no puede ser normalizada, debido a que se limita su futuro:

"En este Día Nacional de los Derechos de la Niñez reafirmamos que cada niño y niña en el territorio dominicano debe crecer protegido, con acceso a educación, salud y oportunidades para desarrollarse plenamente. No podemos normalizar la violencia ni las desigualdades que aún afectan su presente y limitan su futuro”, afirmó.

También se refirió al suicidio en adolescentes y señaló que a pesar del alto subregistro en este tema, entre 2017 y 2022 se registraron 174 casos de suicidios en menores de edad, siendo los jóvenes de 15 a 17 años el grupo de mayor riesgo.

Estos datos evidencian la urgencia de fortalecer las políticas públicas, aumentar los recursos para la protección infantil y promover una cultura de respeto a los derechos de la niñez, en toda la sociedad, indicó.