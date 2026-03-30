Más de 93 mil instalaciones dañadas en Irán por ofensiva militar

Viviendas, escuelas y hospitales han sido afectados por ataques de Estados Unidos e Israel, según la Media Luna Roja iraní

Más de 93 mil instalaciones civiles han resultado dañadas en Irán desde el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, de acuerdo con el más reciente balance difundido por la Media Luna Roja iraní.

Según el informe, que fue retomado por la agencia Tasnim, entre los daños se contabilizan 71,547 viviendas y 20,779 locales comerciales en diversas provincias del país.

La capital, Teherán, concentra una parte significativa de las afectaciones, con 31,562 viviendas y comercios impactados por los bombardeos.

Escuelas y hospitales también sufren daños

El reporte también detalla que al menos 600 escuelas y 295 centros sanitarios, incluidos hospitales, clínicas y unidades de emergencia, han resultado afectados desde el inicio de las operaciones militares.

Además, la propia Media Luna Roja iraní reportó daños en 17 de sus instalaciones, así como la destrucción o afectación de 46 ambulancias y tres helicópteros utilizados para labores de auxilio.

En medio de la escalada, este domingo se reportaron nuevos ataques en territorio iraní que dejaron al menos seis personas muertas y nueve heridas, tras bombardeos contra un muelle en el sur del país y una zona residencial en el norte, según medios oficiales.

Las autoridades iraníes no han actualizado el número oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando reportaron 1,230 personas muertas.

Sin embargo, la organización opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 3,461 víctimas mortales, de las cuales 1,551 serían civiles.