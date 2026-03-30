Más de 80 detenidos en protestas contra Trump en EUA

La mayor cantidad de arrestos ocurrió en Los Ángeles, donde se reportaron más de 70 detenciones tras una protesta que reunió a decenas de miles de manifestantes

Más de 80 personas fueron detenidas durante protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ciudades como Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas, en el marco de las movilizaciones del movimiento “No Kings”.

De acuerdo con autoridades locales, la mayor cantidad de arrestos ocurrió en Los Ángeles, donde se reportaron más de 70 detenciones tras una protesta que reunió a decenas de miles de manifestantes en el centro de la ciudad.

Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron de forma pacífica, algunos grupos protagonizaron enfrentamientos con la policía, lanzando piedras, botellas y fragmentos de concreto contra los agentes.

Ante esta situación, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión y utilizó gas lacrimógeno y proyectiles de pimienta frente al Centro Metropolitano de Detención.

El funcionario Bill Essayli informó que agentes federales comenzaron a detener a quienes participaron en agresiones contra elementos de seguridad, señalando que varios de los responsables fueron identificados mediante grabaciones en video.

Detenciones en otras ciudades

A las detenciones en California se sumaron al menos ocho arrestos en Denver, dos más en Portland y uno en Dallas, de acuerdo con reportes de medios locales.

En paralelo, simpatizantes de Trump confrontaron a manifestantes cerca de Mar-a-Lago, en Florida, aunque no se reportaron hechos violentos en ese punto.

Las protestas forman parte de la tercera jornada del movimiento “No Kings”, que, según sus organizadores, congregó a cerca de 8 millones de personas en más de 3 mil 300 manifestaciones a lo largo de los 50 estados del país.

La movilización principal tuvo lugar en Mineápolis, donde miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a políticas gubernamentales, en particular contra el Servicio de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza.

Los manifestantes denunciaron lo que califican como una “guerra ilegal” iniciada recientemente en Irán, además de criticar el aumento en los precios de combustibles, la inflación y presuntos abusos de autoridades migratorias.

El movimiento “No Kings”, integrado por cerca de 400 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, aseguró que esta jornada superó en convocatoria a sus ediciones anteriores.