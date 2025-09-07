Más de 500 bomberos combaten incendio en Portugal

Este siniestro inició durante la noche de este viernes. Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento obstaculizan que los cuerpos de rescate controlen el fuego

Decenas de bomberos combaten el incendio declarado en la región Centro de Portugal.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Emergencia y de Protección Civil lusa (ANEPC), son alrededor de 529 bomberos, apoyados por 151 vehículos terrestres y 13 medios aéreos, quienes luchan contra el fuego propagado en la aldea de Corgas, en la Serra da Estrela.

Este dispositivo aumentó después de que se registraran vientos fuertes en la zona, por lo que se decidió enviar refuerzos para controlar el siniestro.

Una portavoz de ANEPC explicó que el fuego inició por causas desconocidas este viernes, y que hasta el momento se cuenta con la presencia de dos focos clasificados como "de gran intensidad".

"La preocupación se centra en que hay muchas pequeñas aldeas en esa zona. Por eso hemos enviado refuerzos a los puntos más sensibles para que no haya peligro para la población". exclamó.

En la Serra da Estrela se ubica el parque natural donde se encuentran presentes especies como el lobo ibérico, el conejo salvaje o el zorro.