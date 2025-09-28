Más de 50,000 protestan en Alemania por fin de guerra en Gaza

Miles salieron a las calles de la capital para pedir que cese el fuego en contra de Franja de Gaza, debido al gran número de decesos registrados desde 2023

Más de 50,000 personas participaron en una manifestación, por las calles de Berlín, Alemania, para exigir el fin de la guerra en Gaza.

Entre sus peticiones también se encuentra el cese de las ventas de armas a Israel y la entrega de ayuda humaniyaria para la población del enclave palestino.

Esta movilización aspira a ser una de las más numerosas registradas en Berlín desde que comenzó la ofensiva israelí.

Dicha protesta fue convocada por medio de una plataforma de activistas, además de la comunidad palestina para pedir de manera enfática, el cese del denominado "genocidio".

Una portavoz policial afirmó que la marcha principal es por el momento "absolutamente pacífica", a comparación de una de las protestas secundarias en el barrio de Kreuzberg, la cual fue disuelta después de detener a varios de los participantes.

Se presume que esta manifestación cuenta con el apoyo del partido "La Izquierda".