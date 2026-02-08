Más de 5 mil personas se manifiestan en Milán contra los Juegos

La marcha fue convocada por el denominado ‘Comité Olimpiadas Insostenibles’, una red de agrupaciones que rechaza los proyectos vinculados a la organización

Al menos 5,000 personas protestaron en Milán contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en una movilización que reunió a organizaciones estudiantiles, ambientalistas y colectivos sociales que cuestionan el impacto del evento deportivo en las ciudades sede y en el entorno natural. La manifestación ocurrió apenas un día después de la inauguración oficial de la justa internacional que se celebra en Milán y Cortina d’Ampezzo.

La marcha fue convocada por el denominado ‘Comité Olimpiadas Insostenibles’, una red de agrupaciones que rechaza los proyectos vinculados a la organización olímpica, al considerar que generan afectaciones sociales, económicas y ambientales. De acuerdo con reportes de medios locales, la protesta recorrió cerca de cuatro kilómetros entre los barrios de Porta Romana y Corvetto, sin ingresar a las zonas directamente destinadas a las competencias.

Manifestantes cuestionan impacto ambiental y urbano

Durante el recorrido, los participantes exhibieron pancartas con consignas contra el evento deportivo. Entre ellas destacó el lema “Reconquistemos las ciudades, liberemos las montañas”, con el que denunciaron los cambios en el territorio y las obras realizadas para la construcción de infraestructura olímpica.

Algunos asistentes llevaron árboles de cartón como símbolo de protesta por la tala de vegetación para habilitar pistas de esquí y otras instalaciones relacionadas con los Juegos. Los colectivos sostienen que el desarrollo del evento ha implicado modificaciones en ecosistemas de montaña y presiones en el acceso a vivienda y servicios en zonas urbanas.

Presencia de ICE genera rechazo entre manifestantes

Otro de los puntos que motivó la movilización fue la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes acompañan a la delegación estadounidense durante la competencia. La participación de este organismo ocurre en medio de operativos migratorios realizados en Mineápolis, lo que generó críticas entre activistas.

Las organizaciones participantes señalaron que la presencia de dichos agentes representa un tema político y social que trasciende el ámbito deportivo. La inconformidad se sumó a otras protestas registradas previamente en Italia contra el despliegue del organismo estadounidense durante actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos reúnen a delegaciones de 93 países

La movilización se desarrolló un día después de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, que congregan a atletas de 93 países. El evento internacional contempla competencias en diversas disciplinas de nieve y hielo distribuidas entre las sedes italianas.

Las autoridades organizadoras han señalado que el torneo representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía regional, además de proyectar a Italia como destino deportivo internacional. Sin embargo, distintos sectores sociales han mantenido críticas sobre el costo económico y las transformaciones urbanas derivadas de la organización.

Incidentes ferroviarios afectan movilidad en el norte de Italia

En paralelo a la protesta, el norte del país registró afectaciones en la red ferroviaria tras el corte de cables en la ciudad de Bolonia. El incidente provocó retrasos en conexiones de alta velocidad con Milán, Turín y Venecia.

El Ministerio de Transportes italiano calificó el hecho como un presunto sabotaje ocurrido en el contexto del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas y posibles responsables de las afectaciones.

Mientras continúan las competencias deportivas, organizaciones sociales han adelantado que mantendrán movilizaciones durante el desarrollo del evento para expresar su inconformidad con distintos aspectos de la justa olímpica.