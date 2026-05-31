Más de 400 hinchas son detenidos tras festejos del PSG en Francia

A pesar de los incidentes registrados, el gobierno francés confirmó que los homenajes programados para este domingo en honor al PSG no serán cancelados

La conquista del bicampeonato de la UEFA Champions League del Paris Saint-Germain desató celebraciones multitudinarias en Francia, pero también una ola de disturbios que dejó 416 personas detenidas y al menos siete policías lesionados, según el balance presentado por el Ministerio del Interior francés.

Los incidentes se registraron en distintas ciudades del país durante los festejos por el triunfo del conjunto parisino sobre el Arsenal en la final disputada en Budapest, obligando a las autoridades a intervenir en múltiples puntos para contener actos de violencia, saqueos y enfrentamientos.

De acuerdo con las autoridades francesas, 283 de las 416 detenciones se realizaron en París, ciudad que registró los episodios más graves de la jornada.

La Prefectura de Policía estimó que alrededor de 20 mil aficionados se congregaron en los Campos Elíseos para seguir las celebraciones, aunque los desórdenes se extendieron a diversos sectores de la capital e incluso provocaron bloqueos temporales en algunos tramos de la vía de circunvalación parisina.

Además de París, se reportaron altercados y actos de pillaje en al menos quince ciudades francesas, entre ellas Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó los hechos como “absolutamente inaceptables” y confirmó que entre los agentes heridos se encuentra un policía que sufrió un traumatismo craneoencefálico de gravedad en la ciudad de Agen.

Francia reforzó la seguridad tras los antecedentes de 2025

Las autoridades habían preparado un operativo especial ante el antecedente registrado el año pasado, cuando la primera Liga de Campeones obtenida por el PSG derivó en disturbios que dejaron dos personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y cientos de arrestos en distintos puntos del país.

Con el objetivo de evitar una situación similar, el gobierno francés desplegó aproximadamente 22 mil policías y gendarmes, de los cuales unos 8 mil fueron asignados a París y su área metropolitana.

Pese al amplio dispositivo de seguridad, los enfrentamientos, incendios de mobiliario urbano, daños materiales y actos vandálicos obligaron a realizar cientos de detenciones durante la noche.

Las celebraciones del PSG seguirán adelante

A pesar de los incidentes registrados, el gobierno francés confirmó que los homenajes programados para este domingo en honor al PSG no serán cancelados.

Las actividades se desarrollarán en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, donde se espera la presencia de unas 90 mil personas dentro de un perímetro de seguridad reforzado y con controles de acceso.

Durante la jornada también está previsto que el presidente francés Emmanuel Macron reciba a los jugadores y cuerpo técnico encabezado por Luis Enrique en el Palacio del Elíseo para reconocer la obtención del título europeo.

El mandatario felicitó públicamente al club parisino por la conquista y destacó el impacto que tiene el logro para el futbol francés a pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026.

Mientras el PSG celebra uno de los momentos más exitosos de su historia con un segundo título europeo consecutivo, las autoridades francesas enfrentan nuevamente el desafío de controlar los disturbios que han acompañado las recientes celebraciones del club.

La magnitud de los incidentes y el elevado número de detenciones volvieron a colocar el tema de la seguridad en el centro del debate, justo cuando Francia se prepara para recibir importantes eventos deportivos internacionales durante los próximos meses.