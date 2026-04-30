Más de 109,000 afectados y 17 fallecidos por lluvias en Ecuador

La SNGR mantiene en alerta amarilla a las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras que en alerta naranja se encuentran Azuay, Bolívar

Las lluvias en Ecuador han afectado a un total de 109.690 personas y provocado 17 muertes en lo que va de 2026. El 13 de marzo, el país declaró la emergencia nacional para acelerar las acciones destinadas a hacer frente a los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este miércoles se registraron 33.081 viviendas afectadas y 278 destruidas, 60 puentes afectados y 33 destruidos y 67,56 kilómetros de carretera dañados.

Las provincias más golpeadas son Guayas con 54.810 afectados, Los Ríos con 33.634, Esmeraldas con 11.687, El Oro con 9.092, Manabí con 5.181, Loja con 4.067, Santa Elena con 3.575, Pastaza con 1.701 y Chimborazo con 1.388 personas.

Desde el pasado 1 de enero y hasta este miércoles, se han registrado 2.663 eventos adversos por lluvias en todo el país, según la SNGR, que han afectado a 200 municipios y 738 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanas o rurales).

La SNGR mantiene en alerta amarilla a las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras que en alerta naranja se encuentran Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Esmeraldas (frontera con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja están en alerta roja.