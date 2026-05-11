Más de 1,700 detenidos durante toque de queda en Ecuador

La Policía de Ecuador reportó 1,735 detenidos en siete días de toque de queda nocturno, en el marco de operativos contra el crimen organizado

Un total de 1,735 personas han sido detenidas en Ecuador desde el inicio del toque de queda nocturno implementado el 3 de mayo de 2026, según informó la Policía Nacional en un reporte oficial.

La medida forma parte de una estrategia de seguridad aplicada en nueve provincias y varios municipios del país para enfrentar el incremento de la violencia y el accionar del crimen organizado.

Detenciones por incumplimiento y delitos graves

De acuerdo con el informe, 1,092 personas fueron detenidas por incumplir la restricción de movilidad, mientras que otras 643 fueron arrestadas por delitos como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, extorsión y otros ilícitos conexos.

Las autoridades señalaron que 412 de los detenidos estarían vinculados a estructuras criminales, lo que representa un impacto directo en la operatividad de estas organizaciones delictivas.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron 213 armas de fuego y alrededor de 1,7 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

También se reportó el decomiso de combustible presuntamente utilizado por redes criminales, así como la recuperación de 67 vehículos y 89 motocicletas reportadas como robadas.

Además, se retuvieron cientos de vehículos y motocicletas en acciones preventivas destinadas a limitar la movilidad de grupos delictivos.

El toque de queda vigente se aplica en varias provincias estratégicas, incluidas zonas fronterizas y rutas clave del narcotráfico, como parte del estado de “conflicto armado interno” declarado en 2024.

Daniel Noboa ha impulsado estas medidas en el marco de la lucha contra bandas criminales, catalogadas oficialmente como organizaciones “terroristas” por el Gobierno.