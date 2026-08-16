Marruecos frena nuevos intentos de cruce masivo a Ceuta

Fuerzas marroquíes interceptaron a unos 30 migrantes tras varios intentos de cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde la zona de Fnideq

Fuerzas de seguridad de Marruecos interceptaron este sábado a alrededor de 30 personas, en su mayoría migrantes subsaharianos, tras varios intentos de ingresar de manera irregular a la ciudad española de Ceuta.

Las retenciones ocurrieron en una zona montañosa ubicada en las inmediaciones de Fnideq, conocida en español como Castillejos, donde los agentes desplegaron un operativo para impedir el cruce fronterizo.

De acuerdo con lo constatado por EFE, las autoridades marroquíes frustraron un intento masivo en el que participaron varios cientos de migrantes.

Algunos llevaban herramientas

Entre las personas interceptadas había migrantes que portaban picos y otras herramientas que, presuntamente, pretendían utilizar para facilitar el salto de la valla fronteriza que separa Marruecos de Ceuta.

Durante el día se registraron varios intentos de cruce, principalmente protagonizados por personas procedentes del África subsahariana.

Mantienen operativo de vigilancia

Las fuerzas marroquíes permanecieron desplegadas en los alrededores de Fnideq para localizar a otros grupos de migrantes que pudieran encontrarse ocultos en la zona.

Los agentes realizaron las labores de búsqueda acompañados por perros, mientras miles de efectivos participan en el dispositivo de seguridad establecido por Rabat.

El despliegue busca impedir un cruce masivo hacia Ceuta que había sido convocado para este sábado a través de redes sociales.

La convocatoria se produjo después de los acontecimientos registrados los pasados 30 y 31, cuando decenas de miles de personas intentaron llegar al enclave español por tierra y mar.

Según organizaciones humanitarias, aquellos acontecimientos dejaron al menos 141 personas muertas.