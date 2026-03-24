Mark Zuckerberg desarrolla un asistente de IA para CEOs en Meta

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, trabaja en un asistente de inteligencia artificial diseñado para ayudar a directores ejecutivos a agilizar tareas

Según fuentes cercanas a Meta y reportadas por The Wall Street Journal, Zuckerberg está probando un asistente de IA que pueda consultar documentos, conversaciones y procesos internos para responder preguntas y acelerar la toma de decisiones, reduciendo el tiempo que antes requería pasar por distintos departamentos.

Actualmente, la herramienta se limita a automatizar búsquedas de información, aunque la visión a futuro es que funcione como un verdadero “jefe de gabinete digital” para CEOs, centralizando datos y optimizando la gestión interna.

Contexto corporativo y tecnológica

Este desarrollo se enmarca dentro del interés de Meta por incrementar la productividad y reducir capas jerárquicas, acelerando procesos y potenciando la eficiencia de los equipos.

Zuckerberg ha defendido el uso de herramientas de IA para que los empleados puedan hacer más en menos tiempo, combatiendo la burocracia interna tradicional.

La iniciativa coincide con la estrategia más amplia de la empresa, que ha contemplado reducciones de personal y el reemplazo de ciertas funciones con soluciones basadas en inteligencia artificial, un movimiento similar al de otras grandes tecnológicas.

Si bien actualmente la IA se centra en buscar y organizar información, Meta apunta a que en el futuro pueda gestionar tareas más complejas, coordinar equipos y anticipar necesidades estratégicas para los altos ejecutivos.