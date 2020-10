Padre de familia viste con faldas y tacones para demostrar que la ropa no tiene género

Mark Bryan, de 61 años de edad, es padre de tres hijos y felizmente casado de quienes recibe todo el apoyo

| 19/10/2020 | ionicons-v5-c 16:52 | Patricia Hernández Agüero |

Alemania.-Un hombre ha decidio romper los estereotipos de género con las prendas de vestir y ha demostrado que puede vestir faldas y zapatos de tacón de aguja porque es algo que también disfruta.

"Solo soy un hombre heterosexual, felizmente casado, que ama los Porsche, las mujeres hermosas y que incorpora tacones altos y faldas en mi guardarropa diario", se lee en la biografía de Mark Bryan en Instagram.

Mark es un ciudadano estadounidense, pero que actualmente vive en Alemania por su trabajo en donde se desempeña como ingeniero robótico.

Mark, de 61 años de edad, esposo y un amoroso padre de tres hijos disfruta de usar estas prendas que generalmente son señaladas para ser usadas por mujeres, pero no solo eso sino que también, gusta de caminar en la ciudad vestido con falda y tacones.

"Me visto así porque puedo. Solo para ser diferente. Siempre he admirado a las mujeres que usaban faldas ajustadas y tacones, no sexualmente, pero el poder que presentan", dijo Mark en entrevista.

En fotografías que publica en sus redes sociales, Mark utiliza una camisa utilizada por hombres combinada con una falda y los tacones que tanto adora con el fin de mezclar los géneros.

"No me visto para ser sexual, sino para vestir como lo haría cualquier mujer profesional. Para mí, la ropa no tiene género. Prefiero faldas a vestidos. Los vestidos no permiten que mezcle los géneros ". señaló Bryan.

Cuándo se le cuestionó qué lo inspiraba para usar faldas y tacones, dijo que las opciones de moda, ya que con los pantalones de hombre, solo tienes unas pocas opciones de color: negro, gris, azul marino y marrón, y sin pantalones con estampados".

En cambio, "con las faldas, puedes agregar rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales, estampados de animales, etc. Lo mismo ocurre con los zapatos, pero también tienes muchos más estilos y tipos de tacones. Además, puedes usar zapatos abiertos cuando el clima es agradable.", detalló el ingeniero en robótica.

Mark dijo que el usar faldas y tacones le han dado la confianza y la fuerza para manejar las presiones en el trabajo.

Sus publicaciones son muy populares y gracias a ellas ha alcanzado más de 67,000 seguidores que le aplauden por usar falda y tacones, también muchos usuarios quedan impresionados por sus atuendos, mismos que a menudo son sugerencias de su esposa.

Su publicación más reciente en donde luce una camisa y zapatos de tacón en color morado con una falda gris obtuvo más de 29,000 me gusta.