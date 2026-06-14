María Machado agradece a Trump por combatir grupos criminales

Machado sostuvo que el impacto de estas organizaciones criminales ha sido profundo para Venezuela, al asegurar que provocaron daños sociales

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones emprendidas contra organizaciones criminales que operaban en Venezuela, entre ellas el Tren de Aragua, luego de la operación militar que culminó con la muerte de su máximo líder, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

El pronunciamiento de Machado se produjo un día después de que Trump anunciara que una operación coordinada entre autoridades estadounidenses y venezolanas había logrado neutralizar al jefe de la organización criminal en una zona minera del estado Bolívar, en el sureste del país.

Machado destaca el desmantelamiento de estructuras criminales

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente opositora aseguró que en los últimos días comenzó un proceso de desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que, según afirmó, operaron durante años con impunidad dentro del territorio venezolano.

Entre las estructuras señaladas mencionó al Tren de Aragua, organización que nació en Venezuela y que posteriormente expandió sus actividades a varios países de América Latina mediante redes dedicadas a la extorsión, trata de personas, narcotráfico y otros delitos.

Machado sostuvo que el impacto de estas organizaciones ha sido profundo para Venezuela, al asegurar que provocaron daños sociales, económicos y ambientales que trascendieron las fronteras del país.

La muerte de “Niño Guerrero” marca un nuevo episodio

Las declaraciones ocurrieron tras el operativo en el que murió Héctor Guerrero Flores, considerado durante años el principal líder del Tren de Aragua y uno de los delincuentes más buscados de la región.

De acuerdo con la información difundida por Washington y posteriormente confirmada por autoridades venezolanas, la operación se desarrolló con intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado entre ambos países.

Trump calificó la acción como un golpe directo contra una organización que Estados Unidos considera terrorista y responsable de actividades criminales en distintos países del continente.

La oposición habla de una nueva etapa para Venezuela

Machado aseguró que Venezuela atraviesa una etapa distinta tras los acontecimientos políticos registrados durante los últimos meses, los cuales, afirmó, han permitido avanzar en el debilitamiento de estructuras que durante años sostuvieron redes criminales y alianzas internacionales que, según su visión, contribuyeron al deterioro institucional del país.

La dirigente también señaló que se han registrado avances en la recuperación de libertades civiles, así como una mayor apertura para la participación de ciudadanos, organizaciones sociales y medios de comunicación.

No obstante, advirtió que aún queda un largo camino por recorrer y llamó a los venezolanos a mantenerse organizados, denunciar la presencia de estructuras criminales y participar en la reconstrucción de las instituciones.