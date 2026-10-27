María Corina Machado visita al asesor jurídico bajo arresto

Ambos personajes sostuvieron un encuentro privado tras el retorno de la dirigente, quien mantiene su exigencia de liberación de presos.

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este lunes en su casa a su asesor jurídico Perkins Rocha, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde febrero pasado cuando fue excarcelado, informó el Comando con Venezuela, una plataforma de campaña de la dirigente.

La opositora apareció el domingo en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa en el estado Lara (oeste) tras anunciar que se encontraba de regreso a Venezuela, luego de permanecer casi un año afuera en medio de unos siete intentos fallidos para su ingreso por supuestos impedimentos, de acuerdo con su equipo.

"Ni los muros, ni los grilletes, ni la persecución pueden detener la fuerza de la dignidad. Hoy se encuentran María Corina Machado y el doctor Perkins Rocha, un hombre íntegro, valiente y firme en sus convicciones. A pesar de que el régimen lo mantiene bajo arresto domiciliario, con custodia policial permanente y un grillete electrónico en su tobillo para infundir miedo, su espíritu sigue intacto y decidido", dijo la plataforma en X.

El mensaje estuvo acompañado de fotografías del encuentro entre ambos, sonrientes y abrazados, y donde además se puede ver el grillete que tiene Rocha, también asesor jurídico de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El Comando aprovechó también para insistir en la petición de libertad para todos los presos políticos.

Rocha, por su parte, dedicó unas palabras para destacar la labor de Machado, a quien, dijo, acompañará "hasta el final".

"Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una república liberal, justa y democrática. No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo, junto a tantos otros compañeros (...) llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales", indicó. "Hoy lo afirmo con absoluta convicción y certeza: el horizonte del cambio está cerca", continuó el abogado, detenido en agosto de 2024, en medio de una crisis política desatada tras la denuncia de fraude de la PUD contra el resultado que otorgó la reelección a Maduro en las presidenciales.

Tras su llegada a Venezuela, Machado encabezó una caravana de más de ocho horas por unos cinco estados del país, hasta llegar a Caracas, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La opositora aún no ha ofrecido detalles sobre cómo ingresó a Venezuela, después de sus denuncias de impedimentos.

El Gobierno venezolano tildó este lunes de "show" su regreso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington comunicó "hace muchas semanas" a las autoridades interinas de Venezuela que debían permitir el regreso de Machado, una petición que, según dijo, fue aceptada.