María Corina Machado dedica Nobel de la Paz a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este domingo que el 'próximo premio será la libertad' de su país

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este domingo que el "próximo premio será la libertad" de su país, tras dedicar a sus connacionales el Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado el pasado viernes.

En un video que compartió en redes sociales, la exdiputada expresó que el galardón es "para los que no se rinden nunca" y "eligen la libertad como camino a la paz, cuando todo los empuja al odio".

También se lo dedicó a "los que resisten sin odio, a los que aguantan el hambre, el miedo y el silencio, pero nunca dejan de creer".

"A las madres que siguen esperando a sus hijos. A los que luchan sin descanso, a los que marchan con fe. Este premio es (...) para ti, es para mí, es para todos", agregó en el video.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció el viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La exdiputada, quien también dedicó el premio al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su apoyo a la causa de la oposición, afirmó que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del Nobel de la Paz, será garantizar la "transición a la democracia" en Venezuela.

En ese sentido, señaló el premio como "un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar" la tarea de "conquistar la libertad" en la nación, donde la oposición mayoritaria sostiene que hubo "fraude" en las presidenciales de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.