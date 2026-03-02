María Corina Machado anuncia regreso a Venezuela

María Corina Machado, anunció que regresará a Venezuela en “pocas semanas”, según un mensaje difundido este domingo a través de sus redes sociales

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció que regresará a Venezuela en “pocas semanas”, según un mensaje difundido este domingo a través de sus redes sociales.

“Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión… Durante todos estos días, mi corazón ha estado con ustedes”, expresó la dirigente en un extenso pronunciamiento dirigido a sus seguidores.

Machado aseguró que la transición democrática en Venezuela es “indetenible” y sostuvo que el oficialismo solo cederá el poder ante una presión real.

Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad.



En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026

En su mensaje, reiteró críticas al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que la oposición ha logrado avances en los planos espiritual, político y electoral.

También mencionó los comicios del 28 de julio de 2024, en los que, según su versión, fue derrotado el mandatario, y reconoció como presidente legítimo a Edmundo González Urrutia.

Reuniones internacionales

La líder opositora informó que durante su estancia fuera del país sostuvo encuentros con diversas figuras internacionales, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, señaló que se reunió con jefes de Estado, cancilleres, legisladores estadounidenses, misiones diplomáticas y organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según dijo, en estos encuentros expuso el potencial económico y energético de Venezuela en un eventual escenario de cambio político.

Machado delineó tres prioridades para la oposición: fortalecer la unidad surgida de las primarias, consolidar un gran acuerdo nacional para la gobernabilidad y prepararse para una nueva victoria electoral.

“Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela… Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos y garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible”, afirmó.

La dirigente concluyó su mensaje con un llamado a la movilización: “Prepárense, viene una gran tarea. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final”.