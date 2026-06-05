Marco Rubio ofrece ayuda a Bolivia por crisis de bloqueos

La crisis mantiene bajo presión al Gobierno boliviano, que ha buscado abrir corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos hacia las zonas afectadas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ampliar la asistencia de emergencia y el apoyo logístico ante la escasez de alimentos y medicamentos provocada por los bloqueos carreteros que afectan al país desde inicios de mayo.

El ofrecimiento fue realizado durante una llamada telefónica en la que Washington expresó respaldo al Gobierno boliviano, en medio de una crisis social que ha interrumpido el traslado de insumos básicos, medicamentos, combustible y atención médica en distintas regiones.

"El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos respalda al Gobierno de Rodrigo Paz

Rubio llamó al presidente boliviano para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la democracia en Bolivia y con el Gobierno de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Durante la conversación, ambos funcionarios analizaron la situación interna del país sudamericano y compartieron prioridades relacionadas con la seguridad, la estabilidad regional y la atención a la crisis humanitaria derivada de los bloqueos.

"Rubio llamó al presidente para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana y al Gobierno de Paz en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas", señaló el comunicado.

Bloqueos agravan desabasto de alimentos y medicinas

Los cortes de carreteras comenzaron el 6 de mayo y han afectado el transporte de productos esenciales hacia distintas zonas de Bolivia.

Las protestas son impulsadas por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz.

La interrupción de vías ha provocado problemas de abastecimiento en mercados, hospitales y comunidades, además de dificultar el paso de ambulancias, oxígeno médico, medicamentos y alimentos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, también se pronunció sobre la crisis boliviana y afirmó que el Pentágono, junto con la alianza regional Escudo de las Américas, rechaza cualquier intento de derrocar al Gobierno legítimo de Rodrigo Paz.

"Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región", declaró.

El mensaje refuerza la postura de Washington frente a las protestas y bloqueos que, según el Gobierno boliviano, buscan presionar políticamente a la administración de Paz y profundizar la crisis interna.

Reportan al menos diez muertos durante la crisis

Durante los conflictos se han registrado al menos diez personas fallecidas. Siete de ellas murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos carreteros, mientras que otras tres perdieron la vida en el contexto de las protestas.

Entre los casos reportados se encuentra el de un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, de acuerdo con datos citados por organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo.

La crisis mantiene bajo presión al Gobierno boliviano, que ha buscado abrir corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos, medicinas y oxígeno hacia las zonas más afectadas.

Con el ofrecimiento de Rubio, Estados Unidos eleva su participación diplomática en Bolivia y coloca el foco en una emergencia que ya combina tensión política, afectaciones económicas y riesgos directos para la población por la falta de suministros básicos.