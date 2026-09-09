Marco Rubio llega a Ecuador en medio de ataques en el Pacífico

De acuerdo con la información estadounidense, los tripulantes fueron desalojados antes de que las unidades fueran destruidas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este miércoles a Ecuador para revisar con el Gobierno de Daniel Noboa la cooperación contra las organizaciones criminales transnacionales, en un momento marcado por los ataques estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el océano Pacífico.

Washington sostiene que las unidades intervenidas brindaban apoyo logístico y combustible a lanchas utilizadas presuntamente para transportar drogas desde las costas de Ecuador hacia Norteamérica. Las autoridades estadounidenses relacionan estas operaciones con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana señalada por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Operaciones marítimas marcarán la visita de Rubio

Durante las dos semanas previas al viaje fueron atacadas al menos cinco embarcaciones. De acuerdo con la información estadounidense, los tripulantes fueron desalojados antes de que las unidades fueran destruidas y posteriormente quedaron bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.

Sin embargo, la actuación judicial en Ecuador abrió cuestionamientos sobre las pruebas utilizadas para justificar las operaciones.

En al menos dos de los cinco casos, los tripulantes recuperaron su libertad después de que las autoridades no encontraran elementos suficientes para imputarles algún delito.

La situación coloca en el centro de la reunión bilateral el intercambio de inteligencia, los procedimientos empleados para identificar embarcaciones vinculadas con el narcotráfico y la coordinación entre ambos países para combatir las redes marítimas de abastecimiento.

Estados Unidos amplía su presencia operativa en Ecuador

La cooperación militar también se ha reflejado en el despliegue de dos aeronaves MV-22B Osprey, modelos que combinan capacidades de helicóptero y avión mediante rotores basculantes, lo que les permite llegar a lugares de difícil acceso.

Estas aeronaves fueron utilizadas recientemente en una operación desarrollada en Alto Punino, una zona de la Amazonía ecuatoriana donde las autoridades combaten actividades relacionadas con la minería ilegal.

La visita de Rubio será la segunda que realiza a Ecuador desde que asumió como secretario de Estado. Su regreso ocurre en una etapa de mayor acercamiento entre Washington y Quito, particularmente en materia de seguridad, combate al narcotráfico e inteligencia.

Buscan actualizar el tratado bilateral de extradición

Otro de los asuntos en la agenda será la modernización del tratado de extradición entre ambos países. Este mecanismo permitió que José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, máximo líder de Los Choneros, se convirtiera en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos.

Washington también ha clasificado como organizaciones terroristas a Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, decisión que amplía las posibilidades de coordinación militar, policial y de inteligencia con Ecuador.

Además de los temas de seguridad, Rubio y Noboa abordarán las relaciones económicas y la posibilidad de avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales. La visita forma parte de una gira del secretario de Estado por Colombia, Ecuador y Perú, programada del 8 al 10 de septiembre.