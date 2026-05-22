Marco Rubio llama 'fugitivo' a Raúl Castro en EUA

Las declaraciones se dieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales contra el exmandatario cubano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que el expresidente cubano Raúl Castro ya es considerado un “fugitivo” de la justicia estadounidense, aunque evitó revelar si existe un plan para detenerlo.

Las declaraciones se dieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

Rubio evita hablar sobre una posible captura

Durante una conferencia de prensa en Miami, previa a una gira oficial por Suecia e India, Rubio se negó a responder cómo podría ejecutarse un eventual arresto del hermano menor de Fidel Castro.

“En este momento se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadounidense”, declaró el funcionario, quien añadió que cualquier información sobre el caso será dada a conocer “después, no antes”.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que existen pruebas contundentes contra Castro y señaló que el exlíder cubano habría admitido públicamente haber ordenado el derribo de aeronaves civiles.

Acusan a Raúl Castro por derribo de avionetas

La acusación presentada en Estados Unidos responsabiliza a Raúl Castro, actualmente de 94 años, por la muerte de cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate, luego de que dos avionetas fueran derribadas en 1996.

En aquella época, Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba.

Las investigaciones incluyen una grabación realizada meses después del incidente, en la que presuntamente reconoce haber autorizado la operación militar contra las aeronaves.

Crecen tensiones entre Washington y La Habana

El caso ha provocado especulaciones sobre una posible ofensiva más agresiva del gobierno estadounidense contra figuras del régimen cubano, similar a las acciones emprendidas anteriormente contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.