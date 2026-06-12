Mantiene Keiko Fujimori ventaja en elección de Perú

También señaló que espera conversar con Sánchez una vez que se publiquen los resultados definitivos y se confirme quién asumirá la Presidencia.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que recibe con serenidad los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Perú, donde mantiene una ligera ventaja cuando el escrutinio se encuentra en su fase final.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, la política peruana señaló que esperará el conteo definitivo de votos antes de emitir un posicionamiento formal sobre la elección presidencial que definirá al mandatario para el periodo 2026-2031.

Fujimori indicó que su equipo continuará supervisando el proceso a través de sus representantes legales mientras las autoridades electorales concluyen la revisión de las actas pendientes.

Pide calma mientras concluye el escrutinio

La candidata recordó que su rival, Roberto Sánchez, ha manifestado públicamente que respetará los resultados oficiales de la elección, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener la tranquilidad durante esta etapa del proceso.

"Sea cual sea el ganador, estamos con los ánimos dispuestos a dialogar en el próximo quinquenio", expresó Fujimori.

También señaló que espera conversar con Sánchez una vez que se publiquen los resultados definitivos y se confirme quién asumirá la Presidencia de Perú el próximo 28 de julio.

Persisten revisiones de actas observadas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa analizando las actas observadas que fueron remitidas para su evaluación durante el proceso de conteo.

Según los datos más recientes, el organismo electoral ha recibido 1,479 actas observadas. De ellas, más de mil ya cuentan con una resolución y otras continúan en distintas etapas de revisión y recuento.

La resolución de estos expedientes será clave para determinar el resultado final de una de las elecciones más cerradas de los últimos años en Perú.

Fujimori busca romper una racha de derrotas

De mantenerse la tendencia actual, Keiko Fujimori podría alcanzar la Presidencia en su cuarto intento electoral. La líder de Fuerza Popular perdió anteriormente en segundas vueltas frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.

Con más del 98 por ciento de los votos contabilizados, la diferencia entre ambos candidatos sigue siendo reducida, por lo que las últimas actas pendientes podrían resultar decisivas para confirmar al próximo presidente peruano.