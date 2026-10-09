Mamdani reafirma que Israel comete un 'genocidio' en Gaza

La declaración generó fuertes críticas, pues coincidió con una vigilia en la que fue increpado por manifestantes propalestinos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, volvió a calificar este jueves de "genocidio" la actuación del Gobierno israelí en Gaza, un día después de utilizar ese término en su mensaje por el tercer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre, una declaración que generó críticas y que coincidió con una vigilia en la que fue increpado por manifestantes propalestinos.

Preguntado en un acto sobre si modificaría su declaración del día anterior, Mamdani describió el aniversario como una jornada de duelo tanto por los israelíes asesinados por Hamás como por los palestinos muertos durante la guerra.

"Sabemos que evoca los recuerdos más horrendos para tantas personas en la ciudad y también que, para otras, el sufrimiento continúa, y que el Gobierno israelí utiliza ese día como justificación para un genocidio", afirmó.

El miércoles por la noche, Mamdani participó en una vigilia en Union Square por las víctimas de los ataques, donde fue increpado por manifestantes propalestinos, que le llamaron "traidor" y "cobarde".

"Soy el alcalde de Nueva York y esto es lo que acepté al asumir el cargo", dijo el alcalde sobre los abucheos que recibió durante la vigilia, recogen medios locales. "Creo que debe haber espacio para llorar cada una de las vidas", enfatizó. "Debe haber espacio para llorar las vidas de los más de 1.100 que Hamás mató hace tres años, y debe haber espacio para llorar a los 74.000 palestinos que el Gobierno israelí ha matado desde entonces", agregó.

El mensaje que publicó para recordar el 7 de octubre provocó críticas de sectores judíos, entre ellos el congresista demócrata por Nueva York Dan Goldman, que lo calificó de "reprobable", pero también de activistas propalestinos, que consideraron insuficiente su condena a Israel.

En él, condenó los "horribles crímenes de guerra" cometidos por Hamás y recordó que el grupo islamista secuestró a otras 251 personas, antes de afirmar que el sufrimiento "no comenzó ni terminó aquel día".

Asimismo, calificó de "genocidio devastador y en curso" la actuación del Gobierno israelí en Gaza.