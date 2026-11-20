El alcalde Zohran Mamdani promulgó una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en Nueva York a partir de junio de 2028, tras 150 años de historia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, promulgó este jueves la ley que pondrá fin a la industria de los carruajes tirados por caballos en la ciudad, a partir del 1 de junio de 2028, cerrando así un capítulo de 150 años de historia en torno a el Central Park.

"Durante 150 años, los carruajes tirados por caballos han sido un elemento habitual de Central Park. Hoy cerramos ese capítulo", afirmó Mamdani en un comunicado tras estampar su firma en una norma aprobada por el Concejo Municipal el pasado 22 de octubre con cuarenta votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

La legislación, conocida como la 'Ley de Romanch' e impulsada por el concejal Christopher Marte, rinde homenaje a Romanch Mahajan, un joven de 18 años que falleció el pasado 17 de junio tras un accidente de carruaje en Central Park, el primero mortal registrado en la historia de este sector turístico.

El alcalde subrayó que, aunque la actividad llegará a su fin, la ciudad tiene "la responsabilidad" de acompañar a los trabajadores cuyo sustento depende de ella para garantizarles "el apoyo financiero y las oportunidades profesionales que necesitan para construir su siguiente etapa".

La Administración Mamdani anunció el martes un paquete de medidas destinado a asistir a las cerca de 200 personas afectadas por el cierre del sector, entre propietarios de licencias, conductores y mozos de cuadra.

Asimismo, el alcalde ordenará la realización de un estudio de viabilidad para evaluar el uso de carruajes eléctricos y bicicletas eléctricas con pedaleo asistido como alternativas dentro de Central Park, además de carruajes eléctricos en su perímetro.

Con la entrada en vigor de esta ley, Nueva York se sumará en 2028 a otras grandes ciudades estadounidenses que ya han vetado los carruajes de caballos, como Filadelfia, Chicago y San Antonio, dejando en el recuerdo cinematográfico de títulos como 'Home Alone' o 'Sex and the City' una de las postales más reconocibles de Manhattan.