Mamdani nombra a los dominicanos como los 'constructores' de NY

Mamdani rememoró al comerciante Juan Rodríguez, que fue el primer no indígena en vivir en la región. Este llegó en 1613 a bordo de un barco de los Países Bajos

El jueves de esta semana, Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, celebró la herencia que la comunidad dominicana ha dejado en la Gran Manzana desde 1613 y subrayó el impacto histórico, cultural y económico que esta ha tenido en la ciudad.

Al dar su discurso en la Recepción de la Herencia Dominicana, el alcalde comenzó con "¿Qué lo que?", el saludo común de República Dominicana, y enfatizó: "Ya había presencia dominicana en estas costas antes de que Nueva York se convirtiera en lo que es".

Mamdani rememoró al comerciante Juan Rodríguez, que fue el primer no indígena en vivir en la región. Este llegó en 1613 a bordo de un barco de los Países Bajos.

Los dominicanos han "trabajado sin descanso para construir la ciudad" desde aquel momento, y en particular después de que la dictadura de su país natal cayera, lo cual propició una migración masiva durante las décadas del sesenta y setenta, declaró.

El legado dominicano, desde un café o una bachata hasta la gastronomía, está presente en la vida cotidiana de la ciudad. Lo demostró el alcalde, quien organizó la recepción en su residencia oficial, Gracie Mansion.

Además, enfatizó las prioridades de su gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los pequeños empresarios, mediante acciones como establecer un sistema universal de cuidado infantil, garantizar protección a los inquilinos y derogar más de 50 normativas para favorecer a los negocios pequeños.

Mamdani afirmó: "Nuestro gobierno está comprometido con proveer lo que cada neoyorquino necesita para llevar una vida digna".

Finalmente, el alcalde socialdemócrata, que para la ocasión optó por una camiseta blanca de manga corta en lugar de su traje de chaqueta habitual, destacó que uno de cada ocho habitantes de la ciudad tiene raíces dominicanas y subrayó que desarrollarse en Nueva York implica tener una deuda con los dominicanos.