Mamdani exige a Trump frenar operaciones de ICE en Nueva York

El alcalde de Nueva York exigió poner fin a las operaciones del ICE en la ciudad tras un tiroteo en el barrio de Marble Hill que dejó a una persona herida

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió al presidente Donald Trump poner fin a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, tras un tiroteo en el barrio de Marble Hill que dejó a una persona herida.

Mamdani informó que buscará hablar con Trump para exigirle el cese de las actividades de la agencia migratoria en la ciudad. También pidió que ICE deje de operar en barrios, hospitales y calles de Nueva York.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en Marble Hill?

Según los primeros informes citados por el alcalde, agentes migratorios rodearon un automóvil en el que viajaban un hombre y un niño de cinco años antes de disparar varias veces. El menor habría resultado ileso.

La Policía de Nueva York informó que el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales y que la persona herida fue trasladada a un hospital, donde permanecía consciente y recibía atención médica. La corporación aclaró que sus agentes no participaron en el tiroteo.

El tiroteo ocurrió este jueves en Marble Hill, Nueva York, y las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

Exigen investigar el disparo y publicar grabaciones

La New York Immigration Coalition (NYIC) atribuyó el disparo a un agente de ICE y pidió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido.

La organización también solicitó que se publiquen las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes. Su director ejecutivo, Murad Awawdeh, reclamó que se determinen responsabilidades si se confirma el uso excesivo de la fuerza.

La Policía de Nueva York reiteró que sus agentes no participaron en el tiroteo ni se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente.

¿Qué implica la condición de ciudad santuario de Nueva York?

Marble Hill se encuentra en el extremo norte de Manhattan, aunque la Policía identificó el área como parte del Bronx.

Actualmente, Nueva York es una ciudad santuario para los inmigrantes, condición que limita la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales migratorias.