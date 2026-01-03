Mamdani coloca oficina para escuchar a ciudadanos de Nueva York

Agregó que este tipo de oficinas suelen tener el objetivo de justificar unas políticas que ya se han ejecutado, sabiendo qué piensa la gente

El alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, anunció este viernes la creación de una Oficina de Participación Masiva para "escuchar a los neoyorquinos" con un modelo participativo que busca poner a los ciudadanos en "comunicación directa con la administración".

En una conferencia de prensa en la Grand Army Plaza de Brooklyn, Mamdani firmó una Orden Ejecutiva para establecer la OME, un organismo que trabajará dentro de la Alcaldía para "escuchar a los neoyorquinos a la hora de tomar decisiones", según anunció.

"Ya se han hecho iniciativas de participación ciudadana, pero la idea es crear un espacio en el cual cohesionar en una sola oficina todo el trabajo que vamos haciendo de escuchar a los neoyorquinos para asegurarnos de que no se duplica y que se lleva realmente a cabo", explicó.

Agregó que este tipo de oficinas suelen tener el objetivo de justificar unas políticas que ya se han ejecutado, pero en este caso su administración quiere tomar decisiones sabiendo qué piensa la gente, e involucrarla.

Mamdani subrayó que esta nueva oficina hará que los ciudadanos tengan comunicación directa con la administración y formará parte de la "nueva era" para Nueva York.

La oficina la dirigirá Tascha Van Auken, quien durante la campaña de Mamdani encabezó la movilización de más de 100.000 voluntarios que tocaron a más de tres millones de puertas e hicieron 4,5 millones de llamadas a votantes durante las semanas previas a las elecciones.

"Vamos a desmitificar el gobierno para que todos los neoyorquinos puedan ser participantes activos y cuenten con los recursos que necesitan para prosperar en la ciudad", declaró Van Auken.

Los latinos, un gran apoyo para Mamdani

Mamdani destacó que él no hubiera sido alcalde si no fuera por los latinos neoyorquinos de los cinco distritos, y compartió sus preocupaciones de que no se ven representados en el gobierno y tampoco ven representados sus problemas.

"Los latinos se enfrentan a la mayor inseguridad de vivienda de cualquier otro grupo étnico. La crisis de asequibilidad está golpeando los latinos neoyorquinos en niveles desproporcionados", añadió.

Mamdani, que debutó este jueves 1 de enero en el cargo tras una campaña meteórica que movilizó a la gente joven y trabajadora, tiene como una de sus grandes promesas hacer la ciudad más asequible y, entre otras cosas, ha propuesto congelar el precio del alquiler para una parte de las viviendas.