El maletín nuclear de Putin fue captado durante su visita a China, en medio de reuniones sobre desarme y tensiones con Ucrania.

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El maletín nuclear que acompaña al presidente ruso, Vladímir Putin, en sus desplazamientos internacionales volvió a llamar la atención durante su visita a China, donde fue captado por cámaras de la televisión pública rusa.

Conocido en Rusia como chemodanchik, este dispositivo forma parte del sistema de mando nuclear del Kremlin y estuvo presente durante la gira asiática del mandatario, según mostró un reportaje televisivo desde la ciudad de Shenzhen.

La presencia del maletín quedó confirmada durante un intercambio entre el periodista y diputado ruso Yevgueni Popov y un diplomático de ese país.

"¿Es ese el maletín nuclear?", preguntó Popov, a lo que su interlocutor respondió afirmativamente. El periodista insistió para confirmar que se trataba del mismo dispositivo y recibió nuevamente una respuesta positiva.

La aparición del equipo ocurrió en un momento de especial relevancia, debido a que Putin tenía previsto reunirse con los líderes de las otras dos principales potencias nucleares: el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.

Uno de los temas que había generado interés para ese encuentro era el desarme nuclear, particularmente después de que expirara el tratado START 3, el último acuerdo de desarme estratégico vigente entre Moscú y Washington.

La presencia del maletín no fue el único elemento relacionado con el poder militar ruso durante la gira. En un aeródromo de Vietnam también se encontraban dos bombarderos nucleares Tu-95, pertenecientes a la tríada nuclear rusa, integrada además por submarinos atómicos y misiles intercontinentales.

De acuerdo con medios rusos, la última aparición pública del chemodanchik había ocurrido en 2023, durante otra visita de Putin a Pekín.

Maletín atómico usado por el presidente de Rusia en la década de 1990.

¿Qué es el maletín nuclear?

El maletín nuclear de Vladímir Putin —conocido como Cheget (en honor a un monte del Cáucaso)— es una terminal portátil de comunicaciones encriptadas que acompaña al presidente ruso en todo momento y le permite autorizar o iniciar un ataque nuclear. En Rusia también se le llama coloquialmente chemodanchik.

Funcionamiento y sistema

• Conexión de mando: Permite comunicarse con las fuerzas estratégicas y enlazar con el sistema de mando y control nuclear ruso (como la red Kavkaz).



• No es un botón directo: El dispositivo no dispara un misil por sí solo al pulsar un botón; forma parte de una cadena de autorización y verificación militar y política, y su funcionamiento exacto es ultrasecreto.



• Tres maletines: El sistema consta de tres unidades (un original y dos copias) asignadas al presidente, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor.