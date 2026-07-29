Malasia desmantela red de estafas y detiene a 300 personas

Los centros de estafa que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático nacieron vinculados a la industria de los casinos

La Policía de Malasia ha desmantelado dos centros de estafas digitales en el estado de Johor, situado frente a Singapur, y detenido a más de 300 personas que supuestamente generaron millones de dólares a base de engañar a víctimas en el extranjero, informaron las autoridades.

Según el jefe de la Policía de Johor, Ab Rahaman Arsad, los mencionados centros de ciberestafas estaban instalados en 32 inmuebles –27 apartamentos repartidos en un complejo de lujo y 5 chalés– y vinculados a sospechosos que habrían trabajado en fraudes similares en otros países.

Cada vivienda tenía asignadas víctimas de un país concreto, y que la mayoría de las estafas que supuestamente perpetraban estaban relacionadas con falsas inversiones, criptomonedas y la suplantación de bufetes de abogados.

En total, 335 personas de entre 20 y 58 años fueron detenidas, entre las cuales figuran 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, cuatro birmanos y cuatro malasios, recogió el citado medio.

Los centros de estafa que proliferan desde hace años en el Sudeste Asiático nacieron vinculados a la industria de los casinos y pasaron al espacio digital tras la pandemia de la covid-19.

Sus trabajadores, en algunos casos en condiciones de semiesclavitud, defraudan millones de dólares a víctimas de todo el planeta bajo órdenes de mafias, la mayoría chinas, según expertos y la ONU.