Mal clima en EUA deja muertes y daños por tornados e inundaciones

Un niño de 4 años murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda en Geneva, Indiana, durante las tormentas del martes, informó la policía del condado de Jennings

Las brigadas de emergencias rescataron el miércoles a más gente de inundaciones, mientras cuadrillas de servicios públicos despejaban árboles y cableado eléctrico caídos por intensas tormentas en la región centro-norte de Estados Unidos que desataron tornados, lluvias e inundaciones repentinas, dejando sin electricidad a cientos de miles de clientes.

Un niño de 4 años falleció cuando un árbol cayó sobre una casa en Geneva, Indiana, durante las tormentas del martes, informó la policía del condado de Jennings.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que un residente de Roseville murió por una emergencia médica porque los paramédicos no pudieron llegar hasta él debido a las inundaciones en las carreteras.

Las autoridades de Portage, Indiana, investigaban si el clima adverso desempeñó un papel en una explosión en una casa en la que murió una persona.

Un rayo cayó el martes sobre un complejo penitenciario en el sudoeste de Cleveland, lesionando a 16 personas encarceladas que tuvieron que ser hospitalizadas, según el Departamento Correccionales de Ohio. Cuatro personas seguían hospitalizadas el miércoles, dijo DeWine, una de ellas en estado grave.

Los daños por tormentas se reportaron desde el área de Chicago hasta el oeste de Pennsylvania. El Servicio Meteorológico Nacional reportó tres tornados en condados al sur de Chicago.

El servicio meteorológico informó que las advertencias de inundación del miércoles se extendían desde el norte de Illinois hasta el este de Indiana, y que había avisos de posibles inundaciones repentinas desde Indiana hasta partes de Ohio, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia y Tennessee.

Indico que “las amenazas de tormentas eléctricas severas y lluvias intensas continuarán en las llanuras, la región centro-norte, el valle de Ohio y los Apalaches centrales durante los próximos días”.