Maestro enfurece con alumno que acudió vestido con ropa de mujer

Un video reciente ha desatado controversia en las redes sociales porque exhibe el momento en que un profesor reprendió a uno de sus estudiantes vestido con ropa femenina.

El profesor de la facultad de economía de la Universidad Nacional de Ucayali, en Perú, fue acusado de discriminación luego de reprender a una estudiante de la comunidad trans por asistir a clase con ropa femenina.

El incidente ocurrido el 22 de abril del 2025 rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde abrió un debate sobre el respeto a la autonomía personal y los derechos de los estudiantes en los entornos académicos.

En el video, el docente, visiblemente alterado, le reprocha al joven su forma de vestir, calificándola como una falta de respeto y sugiriendo que, si no podía asistir de manera "adecuada", mejor no viniera más a la clase.

El profesor, en un tono firme, también le dijo al alumno: "Yo te pido que vengas de varón, no me importa lo que hagas de tu vida, aquí estamos hablando de la dignidad que debes tener". Aunque el estudiante no respondió agresivamente, los compañeros de clase mostraron su apoyo, señalando que su vestimenta no le faltaba el respeto a nadie.

El debate se abrió en redes sociales, en donde algunos usuarios 'aplaudieron' la reacción del profesor al argumentar que el estudiante debe respetar las normas de la universidad.

"Yo apoyo al docente porque el colegio se respeta y se tiene reglas de la vestimenta, su ropa de elección puede ser para su casa o para la calle".

"Es verdad que el colegio merece respeto y en su casa los padres deben educar a sus hijos".

"Cada quien es libre y responsable de su vida, hasta puede ponerse un repollo en la cabeza, pero dentro de una aula se tiene que asistir correctamente".

"Viva, el profesor hizo bien, ese alumno que se vista de mujer en su casa o en la calle, el colegio no es una pasarela, por favor se pide más respeto al maestro, a los compañeros y al colegio", fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios en redes sociales.

