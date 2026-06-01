Maduro y Cilia Flores envían mensaje desde prisión

Nicolás Maduro y Cilia Flores aseguraron tener una fe 'inquebrantable' en la verdad y reiteraron su llamado a la unidad y la reconciliación de Venezuela

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, difundieron este domingo un nuevo mensaje desde Nueva York, donde permanecen detenidos mientras enfrentan diversos cargos ante la justicia estadounidense.

A través de redes sociales, la pareja expresó que mantiene una “fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida”, al tiempo que enviaron un mensaje de esperanza dirigido a Venezuela y a otros pueblos del mundo.

“En este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza”, señalaron en la publicación, en la que también pidieron bendiciones para su país.

En su mensaje, ambos insistieron en la necesidad de fortalecer la unión nacional y construir una sociedad basada en la convivencia, la paz y el entendimiento entre los venezolanos.

La declaración se suma a otros pronunciamientos recientes en los que la pareja ha promovido la reconciliación nacional y ha realizado referencias religiosas desde su centro de detención en Estados Unidos.

Hace apenas una semana, Maduro y Flores habían difundido otro mensaje con motivo de Pentecostés, en el que solicitaron sabiduría y humildad para avanzar hacia la paz y la unidad del país sudamericano.

Proceso judicial continúa en Estados Unidos

Maduro enfrenta varios cargos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y delitos relacionados con el tráfico de cocaína, mientras que Flores enfrenta acusaciones vinculadas con presunta conspiración para el tráfico de drogas y otros delitos federales. Ambos se declararon inocentes durante su comparecencia inicial ante la justicia estadounidense.

La pareja permanece recluida en un centro de detención en Brooklyn desde su arresto ocurrido en enero de este año y continúa a la espera del avance del proceso judicial.

Su hijo pide su liberación

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, utilizó las redes sociales para expresar su respaldo a sus padres y aseguró que mantiene la esperanza de verlos nuevamente en Venezuela.

El legislador afirmó que continúa elevando plegarias por la liberación de ambos y manifestó su confianza en que puedan regresar al país una vez concluido el proceso que enfrentan en Estados Unidos.

De no producirse modificaciones en el calendario judicial, la próxima audiencia de Maduro y Flores está prevista para el 30 de junio en Nueva York, donde continuarán las diligencias relacionadas con el caso.