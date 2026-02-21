Maduro recibió visita consular en cárcel de EUA

Nicolás Maduro y su esposa, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano mientras esperan su próxima audiencia judicial el 26 de marzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras su captura en enero, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano mientras se encuentran en una cárcel federal en Nueva York, de cara a su próxima audiencia judicial, programada para el 26 de marzo.

Según notificó tanto la Fiscalía como la defensa ante el juez, Maduro y Flores fueron visitados el 30 de enero por un representante de la República de Venezuela, con el objetivo de facilitarles acceso a servicios consulares que pudieran necesitar durante su reclusión. La visita fue informada al tribunal en un documento entregado este miércoles.

Orden judicial y acceso consular

La visita consular se produjo por instrucción del juez federal que lleva el caso, Alvin Hellerstein, quien en la primera comparecencia del 5 de enero ordenó que se garantizara el acceso de los acusados a servicios consulares y que se informara a la corte sobre cualquier gestión.

El fiscal del caso, Jay Clayton, detalló en el escrito que la visita tenía como propósito “facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran”, cumpliendo con la disposición judicial.

Audiencia aplazada al 26 de marzo

La próxima audiencia de Maduro y Flores fue reprogramada del 17 al 26 de marzo con la aprobación del juez, luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para recopilar pruebas, permitir su revisión por parte de la defensa y definir las mociones que se presentarán antes del juicio, señaló el documento judicial.

Maduro y su esposa enfrentan cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y otras acusaciones, contra los cuales se han declarado inocentes, con Maduro incluso afirmando ser un “prisionero de guerra” durante su primera comparecencia ante la corte.

La confirmación de la visita consular y el aplazamiento de la audiencia reflejan el desarrollo del caso legal que enfrenta el exmandatario y su esposa en territorio estadounidense, en un proceso que ha captado atención internacional.