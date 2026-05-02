Maduro pide a clase obrera unificarse por la paz en Venezuela

El presidente solicitó a los trabajadores avanzar por 'encima de las limitaciones' y confiar en la 'fuerza propia' para lograr este proceso

El presidente Nicolás Maduro pidió este viernes garantizar el proceso de paz y unión nacional en Venezuela.

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el mandatario venezolano solicitó a los trabajadores avanzar por "encima de las limitaciones" y confiar en la "fuerza propia" de la clase obrera.

"Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente, con perseverancia, en todos los centros de trabajo por los trabajadores de toda Venezuela y nuestros países hermanos del mundo"

¡Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela! Sigamos en peregrinación sagrada. ¡Unidos Venceremos! pic.twitter.com/SyBQpyauab — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 1, 2026

Respaldan decisión de Delcy Rodríguez de incremento mínimo integral

Durante la jornada, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron al oeste de Caracas para respaldar la reciente decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta última anunció el jueves un incremento del "ingreso mínimo integral" conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

Ante esto, el presidente del Sindicato de Petroquímica de Venezuela pidió la liberación tanto del presidente como de su esposa.

"La clase obrera no se arrodilla, está defendiendo sus derechos y su libertad, su soberanía y su independencia"

En los últimos años, la administración venezolana ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica".