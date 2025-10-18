Maduro decreta asueto 19 y 20 de octubre por canonizaciones

Maduro señaló que el objetivo es que los ciudadanos salgan a celebrar "en una sola oración" este hecho histórico de la Iglesia católica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este viernes como días de júbilo no laborables los próximos 19 y 20 de octubre por la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles para que todo el pueblo salga a celebrar este "hecho histórico".

"Yo quisiera proceder aquí, en este urbanismo, a firmar el decreto con que declaro en todo el territorio nacional el domingo, 19 de octubre, día de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, domingo 19 y lunes 20, día de júbilo no laborable", indicó el mandatario en la inauguración de la 'Ciudad del Emprendimiento', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro señaló que el objetivo es que los ciudadanos salgan a celebrar "en una sola oración" este hecho histórico de la Iglesia católica.

"Digo desde el corazón, gracias papa Francisco, elevaré una oración junto al pueblo por ti cuando le estén entregando el título de santo a quien ha sido nuestro santo por más de 70 años, doctor José Gregorio Hernández", añadió.

La ceremonia en Roma, que oficiará el papa León XIV este próximo domingo, será seguida por una Venezuela que atraviesa una prolongada crisis política y una "amenaza militar" de parte de EUA, según ha denunciado el Gobierno de Maduro, en referencia al despliegue naval de la nación norteamericana en el mar Caribe.

La pronta canonización de Hernández y Rendiles ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales, opositores, activistas de derechos humanos y la misma Iglesia católica venezolana también como una oportunidad para exigir la liberación de los presos políticos, un llamado encabezado, principalmente, por familiares de estos detenidos.

El pasado 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló que la canonización representa "una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas".

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados, así como de la "sociedad entera".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos.

El Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.