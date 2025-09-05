Maduro convoca movilización de Milicia por 'amenazas' de EUA.

Maduro anunció una jornada de movilización de la Milicia Nacional para responder a las 'amenazas' de EUA., con la participación de 8.2 millones de ciudadanos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) para este viernes, a la que espera se sumen los 8.2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente al "sistema defensivo nacional" ante las que llamó "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.

En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4.5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.

"A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados", informó Maduro.

El líder chavista aseguró que se activarán "por primera vez en la historia militar del país" las que denominó Unidades Comunales de Milicia (UCM) en 5.336 comunidades, y explicó que cada una de ellas tendrá "un conjunto de bases populares de defensa integral", que son un total de 15,751, donde serán incorporados los alistados.

Posteriormente, los milicianos serán llamados a participar en jornadas con "niveles más elevados y superiores", adelantó Maduro, sin ofrecer mayores detalles.

Para el jefe de Estado, el proceso de alistamiento que se llevó a cabo en la segunda mitad del pasado mes "tuvo un gran impacto mundial" y Venezuela, dijo, "asombró al mundo" con estas jornadas de registro en la Milicia.

Al respecto, ratificó que esta inscripción "va a ser permanente" y, en ese sentido, anunció la puesta en marcha del Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) a través del Sistema Patria, una plataforma virtual del Estado.

Maduro destacó la "capacidad absoluta" del país para "hacer triunfar la paz en cualquier circunstancia" y para "defenderse de tantas amenazas y guerras psicológicas".

"Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, naziextremista, (...) que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe, y pretenden seguir atacando los derechos de los pueblos del mundo", agregó.

El lunes, el chavista advirtió que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años", con el despliegue, denunció, de ocho barcos militares estadounidenses con 1,200 misiles y un submarino nuclear que "apuntan" a la nación suramericana, que -advirtió- se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Maduro rechaza que el despliegue sea para luchar contra el narcotráfico, como dijo EUA., y asegura que se trata de un plan para buscar un cambio político en Venezuela a través de una "máxima presión militar".