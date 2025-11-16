Maduro canta ‘Imagine’ de John Lennon en plena tensión con EUA

El mandatario venezolano evocó el mensaje de Lennon en un evento político mientras crecen las fricciones con EUA por operaciones militares en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió este sábado al cantar brevemente la emblemática canción Imagine, de John Lennon, durante un acto en Caracas realizado en medio de las crecientes tensiones con EUA, país al que acusó de pretender “bombardear e invadir” el territorio venezolano.

Sobre un escenario y ante cientos de simpatizantes, Maduro llamó a “hacer todo por la paz, como decía John Lennon”, para luego entonar la frase “imagine all the people”. La canción continuó sonando mientras el público movía los brazos al ritmo, gesto al que el mandatario se sumó marcando la señal de la paz.

“¡Que viva la paz! ¡Qué canción tan bella! (…) Es un himno para todas las épocas y generaciones”, expresó, instando a los jóvenes a buscar la letra del tema. Acto seguido, “en nombre de Dios padre todopoderoso”, decretó “la paz para Venezuela, el Caribe y Suramérica”.

El evento formó parte de la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), estructuras territoriales del chavismo encargadas —según Maduro— de “defender la patria de cualquier amenaza externa”.

Venezuela suma tres meses en constante movilización militar en respuesta a lo que considera una “amenaza” de EUA, tras el despliegue naval y aéreo que Washington mantiene en el Caribe desde agosto.

Este sábado, voceros chavistas denunciaron que la operación estadounidense Lanza del Sur, presentada como un esfuerzo contra el narcotráfico, busca “sembrar un conflicto” en la región y aumentar la presión sobre Venezuela y Colombia.