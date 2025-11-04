Maduro acusa narcotráfico y suma alianza militar con Rusia

Según Maduro, estas maniobras forman parte de un plan para desplazarlo del poder y controlar recursos estratégicos como el petróleo venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que dos avionetas presuntamente vinculadas al narcotráfico ingresaron al espacio aéreo venezolano la semana pasada, en medio del despliegue militar que mantiene EUA en la región del Caribe. Según el mandatario, ambas aeronaves fueron destruidas por la Fuerza Armada en el estado Apure tras violar soberanía nacional.

Maduro señaló que esta incursión ocurre justo cuando EUA mueve aviones militares en la zona, y acusó al gobierno estadounidense de usar la lucha antidrogas como argumento para ejercer presión sobre Venezuela y buscar un cambio de régimen. Caracas sostiene que su modelo contra el narcotráfico ha sido efectivo y aseguró haber incautado 63 toneladas de droga en lo que va del año.

Críticas a Colombia, Ecuador y defensa de Petro

El mandatario venezolano aseguró que gran parte del narcotráfico regional se mueve desde Colombia hacia otros países sudamericanos, y afirmó que el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los principales combatientes en esa materia. Al mismo tiempo, acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de permitir que droga salga de su país, además de reiterar que éste “se robó” las elecciones, señalamientos que también dijo conocerían agencias estadounidenses como DEA y FBI.

Alianza militar con Rusia se profundiza

En su programa semanal, Maduro también confirmó que Venezuela mantiene una cooperación militar constante con Rusia y que esta se encuentra “avanzando” de forma estable. Dijo que existe comunicación permanente con el presidente Vladímir Putin y destacó que Moscú sostiene una relación “de respeto e igualdad” con Venezuela.

El Kremlin, por su parte, reconoció que existen contactos con Caracas, aunque no confirmó si existe una petición formal de asistencia militar. Peskov reiteró que ambos países tienen compromisos contractuales vigentes y recordó que en mayo se firmó una asociación estratégica.

Las tensiones entre EUA y Venezuela han aumentado en medio de movimientos militares estadounidenses en el Caribe. Según Maduro, estas maniobras forman parte de un plan para desplazarlo del poder y controlar recursos estratégicos como el petróleo venezolano. Mientras tanto, Rusia, China e Irán han sido señalados como posibles aliados para fortalecer las capacidades defensivas del país latinoamericano.