Macron viaja a España para reunirse con Felipe VI y Pedro Sánchez

El viaje había sido planteado desde 2018, cuando Felipe VI invitó a Macron a realizar una visita de Estado, pero fue aplazado en distintas ocasiones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, iniciarán este martes una visita de Estado de dos días a España, con una agenda centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral, el comercio, la inversión y la cooperación europea.

Se trata de la primera visita de Estado de Macron a España, aunque el mandatario francés ha participado anteriormente en encuentros de trabajo con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Macron será recibido con honores militares

La agenda comenzará a las 13:15 horas en el Palacio Real de Madrid, donde Emmanuel y Brigitte Macron serán recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia con honores militares.

Posteriormente, los monarcas ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, donde también se celebrará una reunión entre Felipe VI y Macron para revisar el estado de las relaciones entre ambos países y los principales desafíos de la Unión Europea.

Por la noche, los mandatarios volverán a encontrarse en el Palacio Real durante la tradicional cena de gala ofrecida en honor del presidente francés y su esposa, a la que está prevista la asistencia de aproximadamente un centenar de invitados.

Comercio, inversión y cooperación europea

El miércoles, Macron será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, donde ambos mantendrán una reunión de trabajo y un almuerzo. Entre los asuntos previstos se encuentran la cooperación económica, la energía, el transporte, la defensa y la coordinación ante los conflictos internacionales.

Macron y Felipe VI también presidirán un foro de comercio e inversión España-Francia en el Ministerio de Economía, con la participación de empresarios y representantes institucionales de ambos países.

La agenda contempla además una visita al Centro de Satélites de la Unión Europea, en Torrejón de Ardoz, para destacar la colaboración franco-española en defensa y tecnología espacial.

El mandatario francés participará también en un encuentro sobre democracia, juventud y redes sociales, además de visitar una institución francesa dedicada a la investigación en ciencias humanas y sociales.

La visita concluirá con una recepción ofrecida por Emmanuel y Brigitte Macron a los reyes Felipe VI y Letizia en la residencia de la Embajada de Francia en Madrid.

Una visita pendiente desde 2018

El viaje había sido planteado desde 2018, cuando Felipe VI invitó a Macron a realizar una visita de Estado, pero fue aplazado en distintas ocasiones. Durante este periodo, los reyes españoles han viajado tres veces a Francia y Felipe VI ha mantenido varios encuentros con el mandatario francés.

La visita ocurre además mientras España mantiene pendiente la ratificación definitiva del Tratado de Amistad y Cooperación firmado con Francia en 2023, un acuerdo diseñado para ampliar la coordinación política, económica y estratégica entre ambos gobiernos.