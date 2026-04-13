Machado afirma que Venezuela está lista para elecciones

La líder opositora y Nobel de la Paz 2025 reiteró su pronto regreso al país y llamó a avanzar hacia una transición democrática

La líder opositora María Corina Machado aseguró que la sociedad venezolana está preparada para participar en nuevas elecciones que permitan avanzar hacia una transición democrática, al tiempo que reiteró su intención de regresar “muy pronto” al país.

Durante una intervención virtual en una rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática, Machado sostuvo que Venezuela cuenta con las condiciones sociales necesarias para impulsar un cambio político.

“Hoy estamos listos para avanzar porque no hay otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia”, afirmó.

La también ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 reiteró que existe una dirección política organizada y alineada para emprender las acciones necesarias hacia una transición, aunque sin ofrecer detalles específicos.

Asimismo, señaló que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez estaría siendo presionado para desmontar estructuras vinculadas a la represión, corrupción y crimen.

Machado ha sido reconocida internacionalmente por su lucha en favor de los derechos democráticos en Venezuela .

Promete regresar al país

La exdiputada reiteró que volverá a Venezuela en el corto plazo para recorrer el territorio nacional, luego de haber salido en diciembre pasado rumbo a Noruega, donde recibió el Nobel tras permanecer más de un año en la clandestinidad para evitar su detención.

Desde el extranjero, ha mantenido su activismo político y presencia internacional, posicionándose como una de las principales voces de la oposición venezolana.

Previo a su participación, la Plataforma Unitaria Democrática presentó una hoja de ruta para la realización de elecciones libres, que incluye la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y un proceso de transición institucional.

El plan contempla tres etapas: estabilización del país, recuperación económica y reconciliación nacional, así como la posterior celebración de comicios.