Lula derrota a Flávio Bolsonaro, se queda la izquierda en Brasil

El mandatario obtuvo el 51.76% de los votos frente al 48.24% de Bolsonaro, en una contienda que definió la continuidad del gobierno del PT

Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró un cuarto mandato, el segundo consecutivo, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con prácticamente la totalidad de los votos contabilizados, Lula obtuvo el 51.76% de los sufragios, frente al 48.24% de su rival, de acuerdo con los resultados electorales reportados por el Financial Times. La victoria prolonga el regreso político del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y mantiene a Brasil, la mayor economía de América Latina, bajo un gobierno de izquierda.

El resultado revierte la ventaja que Flávio Bolsonaro había conseguido en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando obtuvo el 47.03% de los votos válidos, frente al 45.16% de Lula. En esa etapa, el senador había superado al mandatario por aproximadamente 2.2 millones de sufragios.

Revierte Lula la ventaja de Bolsonaro

La segunda vuelta estuvo marcada por la polarización política, las preocupaciones por la inseguridad y el costo de vida, además del debate sobre el rumbo económico y las relaciones internacionales de Brasil.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro propuso endurecer las políticas contra el crimen, reducir impuestos y estrechar los vínculos con Washington. Su planteamiento buscó atraer a los electores interesados en un cambio de orientación política y económica.

Lula, por su parte, presentó la contienda como una decisión sobre la soberanía brasileña y la continuidad de sus programas sociales. El mandatario defendió su proyecto de gobierno frente a las propuestas de la oposición y logró revertir el resultado de la primera ronda electoral.

La victoria representa un revés para el movimiento político de la familia Bolsonaro y para los sectores de la derecha latinoamericana que buscaban ampliar su influencia en la región.

La relación con Donald Trump, uno de los desafíos

El resultado electoral también tendrá implicaciones diplomáticas, particularmente en la relación entre Brasil y Estados Unidos. Lula ha mantenido diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, por los aranceles aplicados a productos brasileños y por las acusaciones de injerencia en la política interna del país sudamericano.

Durante la campaña, el presidente brasileño pidió a Washington no intervenir en las elecciones y defendió el derecho de la población a elegir a sus gobernantes sin presiones externas.

La administración estadounidense, por su parte, había rechazado previamente las acusaciones de interferencia electoral. Las diferencias entre ambos gobiernos forman parte del contexto internacional en el que Lula iniciará su nuevo periodo.

La continuidad del mandatario también mantiene a Brasil y México, las dos naciones más pobladas de América Latina, bajo gobiernos de izquierda, en una región donde han ganado terreno candidaturas conservadoras aliadas con Trump.

Iniciará Lula nuevo mandato en enero de 2027

El nuevo periodo presidencial de Lula comenzará el 5 de enero de 2027, de acuerdo con la información proporcionada sobre el proceso electoral. Su victoria le permitirá continuar al frente del gobierno brasileño, aunque enfrentará desafíos políticos y económicos durante la siguiente administración.

Uno de los principales obstáculos será la composición del Congreso, donde existe una fuerte presencia de fuerzas conservadoras. Este escenario podría limitar el margen de maniobra del presidente para impulsar reformas y programas económicos.

La capacidad del gobierno para negociar con los legisladores será relevante para avanzar en sus propuestas y mantener sus programas sociales, en medio de las diferencias entre las fuerzas políticas que participaron en la contienda.

Brasil define su rumbo político para los próximos años

Con el resultado de la segunda vuelta, Lula prolonga su trayectoria política y mantiene al Partido de los Trabajadores en el poder. La diferencia frente a Flávio Bolsonaro confirma la victoria del mandatario en una elección que enfrentó dos proyectos distintos para la seguridad, la economía y la política exterior del país.

El desenlace también tendrá repercusiones en el escenario latinoamericano, donde los cambios de gobierno y las diferencias ideológicas influyen en las relaciones regionales y en los vínculos con Washington.

El nuevo mandato comenzará en un contexto de polarización interna y tensiones internacionales. Además de mantener el respaldo de sus electores, Lula tendrá que construir acuerdos en el Congreso para avanzar con su agenda durante los próximos años.